"Cieszę się, że możemy wspomóc policję kupując zestawy edukacyjne, które dają możliwość pokazania na spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, jakich sposobów i przedmiotów używa młodzież, by ukryć środki odurzające i dopalacze. Ważne jest, by zjawisko to, na ile jest to możliwe wyeliminować" – mówił w czwartek marszałek województwa Jacek Krupa.

Każda walizka edukacyjna zawiera atrapy narkotyków, przedmioty używane do zażywania środków odurzających (lufki, młynki) i do ich ukrywania. Zestawy te trafią do komend powiatowych policji w Małopolsce.

Asp. szt. Robert Bretner z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mówił, że policjanci podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami powiedzą o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, o tym, jak one wyglądają, jakie mogą być objawy po ich spożyciu, gdzie młodzi ludzie najczęściej je ukrywają i jak reagować na niepokojące sygnały.

Na zakup walizek edukacyjnych z budżetu woj. małopolskiego przekazano 50 tys. zł. (PAP)