Udział w tym dwudniowym wydarzeniu, współtworzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, zapowiedziało ponad 3 tys. przedsiębiorców, menedżerów i ekspertów. Zaplanowano ponad 30 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 200 ekspertów ze świata biznesu i ekonomii. Według organizatorów Forum stanowi "platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi".

Potwierdza to wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) Agnieszka Sygitowicz, która w poniedziałek na spotkaniu z mediami powiedziała, że Forum to bardzo ważne wydarzenie dla regionu łódzkiego, to miejsce "gdzie spotyka się biznes i administracja", bo - według niej - potrzebna jest współpraca administracji i biznesu.

Podobnego zdania był kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Łodzi, poseł PiS Waldemar Buda. "Zawsze, kiedy rozmawiamy o gospodarce, kiedy rozmawiamy o przedsiębiorstwach i pracodawcach, pojawia się pytanie - w jakim stopniu prym stwarzania warunków do rozwoju gospodarczego wiedzie samorząd, a w jakim administracja rządowa? Zawsze w takim przypadku ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć" - mówił na konferencji prasowej.

Jak przekonywał, tylko synergia, tylko współpraca w tym zakresie daje konkretne efekty. Według niego nawet najlepsze rozwiązania rządowe nie pozwolą na dynamiczny rozwój w sytuacji, kiedy te "warunki szczegółowe w konkretnych samorządach nie będą najlepsze".

"W mojej ocenie stwarzanie warunków do dogodnego inwestowania dla rozwoju przedsiębiorstw i pracodawców leży w dobrej współpracy między rządem a samorządem. Z tego miejsca gwarantuję, że jak dzisiaj bardzo dobrze współpracujemy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, tak w przyszłości rząd i samorząd będzie pracował świetnie na rzecz przedsiębiorców i pracodawców" - zapewniał.

W spotkaniu z mediami, które odbyło się przed rozpoczęciem, zorganizowanego przez ŁSSE panelu "PL 4.0 – Rewolucja potrzeb przedsiębiorców", wziął również udział jej prezes Marek Michalik. Jak mówił, w strefie podjęto "szereg działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości". Jednym z nowatorskich - jego zdaniem - przedsięwzięć będzie uruchomienie od przyszłego roku przez ŁSSE przy współpracy z Politechniką Łódzką Technikum Automatyki i Robotyki. "To wyjście na przeciw potrzeb naszych inwestorów, naszych partnerów" - mówił.

Michalik przypomniał, że w ostatnich dniach Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została wyróżniona w prestiżowym rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times). Strefa otrzymała również tytuł najlepszej w Europie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Sukcesu pogratulowała wówczas ŁSSE minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Mówiąc o panelu uczestnicy spotkania z mediami podkreślali, że Rewolucja Przemysłu 4.0 staje się faktem. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla większej konkurencyjności – ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zasobów ludzkich, dopasowania ich do zmieniających się form produkcji oraz usług, a także globalnego spojrzenia na prowadzony biznes – są wyzwaniami dla nowoczesnych pracodawców.

XI Europejskie Forum Gospodarcze zakończy się we wtorek. Wśród tegorocznych tematów znalazły się m.in. zagadnienia stricte gospodarcze, jak i dotyczące zarządzania w sporcie, promocji branży kosmetycznej i modowej, czy nowoczesnych technologii w logistyce. W trakcie trwania Forum odbędzie się gala, podczas której wręczone zostaną Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2018". (PAP)

autor: Jacek Walczak