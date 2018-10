W niedzielę Patryk Jaki opublikował na Twitterze zdjęcie z lotniska, na którym stoi z walizką na tle samolotu LOT.

"Dziękuję za ciepłe przyjęcie pomysłu na zagospodarowanie pl.Defilad. Mamy plan i wizje. A ofensywa kampanijna trwa :) Jutro niespodzianka" - napisał kandydata Zjednoczonej Prawicy. Później Jaki dodał: "Jutro spotkanie m.in. z burmistrzem Madrytu, który w 1 kadencję budował ok. 50 km metra. To prawie tyle co PO w Warszawie, która w 3 kadencje wybudowała ponad ... 9 km".

Spotkanie Jakiego z byłym burmistrzem dotyczyć będzie budowy metra. Jose Maria Alvarez del Manzano y López del Hierro był burmistrzem Madrytu w latach 1991-2003.

To nie pierwszy wyjazd zagraniczny Patryka Jakiego w tej kampanii wyborczej. W sierpniu razem z dziennikarzami wybrał się do Sofii, gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami tamtejszego metra. Podczas konferencji prasowej w stolicy Bułgarii podkreślał, że w Warszawie można budować metro szybciej. Mówił także, że władze Sofii otworzą do 2020 roku 35 km metra. "Skoro ona potrafiła, Warszawa też może" - mówił wówczas. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski