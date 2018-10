Żuk: Dzięki policji nie doszło do dramatu podczas Marszu Równości

Przeciwnicy Marszu Równości usiłowali kilkakrotnie go zablokować. Policja przełamała blokady, skutecznie oddzielała uczestników marszu od atakujących go grup.źródło: ShutterStock

To, że podczas Marszu Równości nie doszło do dramatu zawdzięczamy wyłącznie policji – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Policja szacuje, że w marszu wzięło udział ok. 1,5 tys. osób. Dwóch policjantów jest niegroźnie rannych, zatrzymano kilkadziesiąt osób.