"Nie tak dawno na konwencji PO Grzegorz Schetyna mówił, że trzeba podziękować Hannie Gronkiewicz-Waltz za jej prezydenturę, a dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi, że reprywatyzację trzeba rozliczyć i trzeba powołać organ, który tym rozliczeniem się zajmie. Wiec ja pytam, gdzie jest wiarygodność Platformy Obywatelskiej?" - mówiła w czwartek Beata Mazurek na konferencji prasowej PiS poświęconej reprywatyzacji w Warszawie.

Jak oceniła w tych wypowiedziach polityków PO jest "ewidentna sprzeczność, nie do pogodzenia". Według niej politycy PO mówią "różne rzeczy, w zależności od tego, kiedy i komu to mówią".

"To pokazuje po raz kolejny, brak wiarygodności (PO) i to, że 21 października Polacy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, na kogo postawić. Czy na tych, którzy zmieniają zdanie, w zależności od potrzeb, czy na takich, którzy składając obietnice realizują te obietnice. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie, a wybór należy do Polaków" - oświadczyła Mazurek. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk, Mateusz Roszak