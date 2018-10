Lider Platformy Obywatelskiej w środę uczestniczył w konwencji wyborczej kandydatów KO w Trzebini (Małopolska).

"Dla nas wyborami, do których się odnosimy, są te z 2015 r. Do nich porównujemy stan dzisiejszy. Wybory (samorządowe – PAP) z 2014 r. były nieco inne, gdyż PSL osiągnęło bardzo dobry wynik i to nam dało - przy zdolności koalicyjnej - większość w 15 województwach. Dzisiaj wszystko, co uda na się zbudować powyżej połowy, będzie sukcesem. Jestem przekonany, że to będzie możliwe. Dobry wynik KO oraz zdolność koalicyjna są kluczami do tego" - powiedział.

Grzegorz Schetyna, zapytany, czy KO w Śląskiem skłonna jest współpracować ze Śląską Partią Regionalną, podkreślił, że "pierwszym partnerem będzie PSL". "Mamy dobre doświadczenia we współpracy. Zależy jednak, czy to wystarczy, czy też trzeba będzie budować dalej. Jeśli zajdzie taka konieczność, to będziemy musieli sięgnąć po ugrupowania samorządowe, po SLD. To jest polityka" – powiedział.

Przewodniczący PO podczas konwencji wyborczej na trzebińskim rynku, która oprócz kandydatów zgromadziła kilkudziesięciu wyborców, apelował, "o mobilizację i aktywność przy urnach". "To ważne wybory, żeby obronić polskie samorządy, by obronić wójtów, burmistrzów, prezydentów - tych wszystkich, na których mamy i chcemy mieć wpływ – przed polityką centralną narzucaną z Warszawy i podejmowaniem za nas decyzji o naszych małych ojczyznach, lokalnych społecznościach" – mówił.

Schetyna poparł kandydatów Koalicji Obywatelskiej z okolic Trzebini, którzy ubiegają się o mandaty na różnych szczeblach samorządów, od gmin po sejmik. "Trzymajcie kciuki za wybory! Trzymajcie kciuki za Polskę! Bądźcie przy urnach! 21. (października – PAP) trzeba przy sensownych kandydatach, lokalnych patriotach postawić +krzyżyk+ i na nich zagłosować" – apelował.

Były poseł PO Tadeusz Arkit, który ubiega się o mandat radnego małopolskiego sejmiku, powiedział, że Koalicja Obywatelska "jest gwarantem, iż samorząd pozostanie samorządem". "Najlepsza reforma, jaka w ostatnich 30 latach się udała, to właśnie samorządność" – powiedział.

Zdaniem Roberta Maciaszka, byłego posła PO i kandydata na burmistrza Chrzanowa, najbliższe wybory będą ważne z dwóch powodów. "Nie tylko dlatego, że będziemy wybierali włodarzy naszych miast i radnych na kolejną kadencję, (…) ale także dlatego, że będziemy decydowali, na ile będziemy się dalej sami rządzili i u siebie decydowali o lokalnych sprawach. Będziemy wybierali między dalszą decentralizacją, (…) i próbą odbierania kompetencji samorządom. To ważne wybory dla idei samorządności" – wskazał.