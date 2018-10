PKW: kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o pracownikach samorządowych nie należą do naszej kompetencji

Kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o pracownikach samorządowych nie należą do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej; komisja nie jest uprawniona do wyrażania opinii w tej sprawie - podkreśliła we wtorkowym komunikacie PKW.