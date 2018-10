Afganistan: Co najmniej 13 zabitych w samobójczym zamachu na wiecu wyborczym

Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych we wtorek w samobójczym zamachu bombowym podczas wiecu wyborczego w prowincji Nangarhar we wschodnim Afganistanie - podały miejscowe władze.