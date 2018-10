W sobotę w programie "Superwizjer" w TVN24 wyemitowany został reportaż Bertolda Kittla "Układ radomski". Dziennikarz spotkał się z mieszkańcami gminy Kowala k. Radomia, którzy protestują przeciwko budowie nowej drogi ekspresowej S12, dopytują kto zdecydował o zmianie jej przebiegu i podejrzewają, że ktoś chce zarobić na spekulacjach nieruchomościami.

W materiale Kittel opisuje powiązania biznesmena z branży budowlanej Romana Saczywki i jego syna z radomskimi politykami PiS m.in. z Dariuszem Wójcikiem, wieloletnim przewodniczącym Rady Miasta oraz z byłym zastępcą prezydenta Radomia nadzorującym miejskie inwestycje Igorem Marszałkiewiczem. Ujawnia też, że Dariusz Wójcik i siostra byłego prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka - dziś posła PiS i przewodniczącego sejmowego zespołu do spraw budowy trasy S12 mają działki lub udziały w działkach położonych w bezpośredniej bliskości przyszłej drogi ekspresowej. Jest tam też osiedle – nietrafiona inwestycja radomskiego biznesmena.

Szef klubu PO poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że złożył do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o informację ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka nt. zmian trasy szybkiego ruchu S12. Naumann chce, by na najbliższym, trzydniowym posiedzeniu Izby, które rozpocznie się we wtorek, Adamczyk przedstawił informacje, kto wpływał na zmianę tej trasy.

Polityk Platformy chce także wiedzieć, jaki wpływ na zmiany przebiegu trasy S12 mieli posłowie PiS - w tym Andrzej Kosztowniak oraz Marek Suski. "Wiemy o tym i mamy na to też materiały, że to nie jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie politycy PiS korzystają na budowie dróg do swoich działek" - mówił. "Ten układ radomski PiS to ludzie ważni dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie mamy żadnego wyjaśnienia do dzisiaj ich udziału w tej aferze" - dodał szef klubu PO.

"Chcemy też wiedzieć, jakie działania podjął minister Adamczyk, kiedy dowiedział się, że politycy PiS prawdopodobnie maczali palce w zmianach prowadzenia drogi S12" - podkreślił Neumann. "Jakie konsekwencje wyciągnął minister Adamczyk w stosunku do osób odpowiedzialnych za te zmiany?" - pytał. Domaga się także informacji, jakie koszty wykupu gruntów posłów PiS poniósł budżet państwa.

"Jedyne drogi, które PiS chce budować, głównie buduje do siebie. Mamy drogę do Beaty Szydło, a teraz mamy drogą, którą się buduje do pana posła Kosztowniaka i jego rodziny" - dodał.

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski odnosząc się w rozmowie z PAP do materiału "Superwizjera" podkreślił, że "w Radomiu od czterech lat rządzi układ PO". "Prezydent Witkowski z nadania Ewy Kopacz i prezes radomskiej ciepłowni Krzysztof Z. - człowiek z zarzutami. Mam nadzieję, że po wyborach to się zmieni i prezydentem zostanie Wojciech Skurkiewicz" - oświadczył Suski. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

autorka: Aleksandra Rebelińska