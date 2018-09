Do Gdyni wpłynął ORP Kościuszko ze szczątkami adm. Unruga i jego żony na pokładzie

W niedzielę po południu do portu wojennego w Gdyni wpłynął okręt ORP Kościuszko, na którego pokładzie przetransportowano z Francji do Polski szczątki adm. Józefa Unruga i jego żony. We wtorek małżonkowie zostaną pochowani na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej.