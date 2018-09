Szef rządu uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych linii kolejowej na odcinku Ozorków – Łęczyca (Łódzkie).

"Bardzo cieszę się, kiedy mamy możliwość odtwarzać, remontować, modernizować linie kolejowe. Linie kolejowe były bowiem w III Rzeczypospolitej właściwie zwijane. Kiedy w 1989 r. zaczynał się okres wolnej Polski, było ok. 30 tys. km linii kolejowych. Dzisiaj jest to ok. 19 tys., więc każda linia, na której jest możliwość modernizacji, jak w przypadku tej z Ozorkowa do Łęczycy, to warto to robić" – podkreślił Morawiecki podczas wystąpienia.

Szef rządu dziękował resortowi infrastruktury, za "nowego ducha programu modernizacji linii kolejowych w różnych częściach Polski". Podał, że trwają prace nad odtworzeniem dwudziestu kilku linii w różnych miejscach kraju, które "są zupełnie wyłączone z ruchu".

Jak zaznaczył szef rządu, "polityka rozwojowa, rozwoju infrastruktury jest dla rządu bardzo ważna". "Naprawa państwa to nie tylko polityka społeczna, zmniejszanie nierówności, tak szczególnie widoczne tutaj w województwie łódzkim, ale to właśnie polityka rozwojowa, poprzez wsparcie różnego rodzaju projektów i programów infrastrukturalnych, z programem kolejowym na czele; to wydatki bez precedensu, które powinny w ciągu kilku lat zdecydowanie zmienić możliwości komunikacyjne" – wskazał Morawiecki.

Dodał, że w Łodzi realizowana będzie "ogromna" inwestycja z krajowego programu kolejowego, związana z budową tunelu średnicowego, który podziemną trasą połączy Dworzec Łódź-Fabryczna z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec. Poinformował, że udział budżetu państwa w tym przedsięwzięciu będzie przekraczał 200 mln zł, a cała inwestycja to ponad 2 mld zł.

"Te 200 mln zł to efekt uszczelnienia systemu podatkowego, który pozwolił na zakumulowanie środków pod realizację różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych" – tłumaczył premier.

Zakontraktowaną w sobotę inwestycję ma zrealizować Zakład Robót Komunikacyjnych DOM. W jej ramach wymienione zostanie 17 km torów i sieć trakcyjna między Ozorkowem i Łęczycą, co spowoduje zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich z obecnych 70 km/h do 120 km/h i 100 km/h w przypadku składów towarowych.

"Legendy mówiły, że kiedy Boruta zbliżał się do Łęczycy, to słychać było tętent koni. Zakładam, że po tej modernizacji nie będzie za bardzo słychać pociągów. Remonty peronów, modernizacja torów – to wszystko będzie służyło mieszkańcom. O to chodzi, żebyśmy żyli na wyższym europejskim poziomie" – dodał premier.

W ramach inwestycji powstaną również dwa mosty, cztery przepusty oraz 18 rozjazdów. Stacje w Ozorkowie i Łęczycy oraz przystanek osobowy w Sierpowie zyskają nowe perony dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w nowe wiaty, ławki, system oznakowania dotykowego oraz stojaki rowerowe. Na stacji Ozorków powstanie Lokalne Centrum Sterowania (LCS), który usprawni kierowanie ruchem. Roboty potrwają do końca 2022 roku. Wartość kontraktu to 129,5 mln zł netto.

"Te zamierzenia - wspólnie z innymi przedsięwzięciami na tej linii kolejowej – otworzą miasto Łódź na północną część województwa. A dzięki tunelowi średnicowemu również centrum Łodzi. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku spotkamy się na rozpoczęciu prac drążenia tunelu" – poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Odcinek Łęczyca - Ozorków to fragment linii Łódź Kaliska – Kutno, która w całości ma zostać zmodernizowana do końca 2023 roku. To trasa łącząca aglomerację łódzką z magistralą Warszawa - Poznań.