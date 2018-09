"Naszym strategicznym celem jest zabezpieczenie potrzeb klientów w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju" - zadeklarował podczas piątkowego kongresu gospodarczego Nowy Przemysł Expo w Katowicach prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński.

Prezes ocenił, że import węgla jest naturalną częścią polskiego rynku - w ubiegłym roku wielkość importu wyniosła 13,3 mln ton. Rekordową wielkość - ponad 15 mln ton - import osiągnął w 2011 r. "W tym roku ta granica prawdopodobnie pęknie i będzie to 17-18 mln ton, z tendencją wzrostową w następnych latach" - oszacował Obidziński.

"Tak długo, jak polskie górnictwo nie odbuduje mocy produkcyjnych, import węgla będzie. A skoro tak, to nie ma żadnych powodów, żeby Węglokoks się tym nie zajmował. Tym bardziej, że jesteśmy spółką, na którą wszyscy liczą, że zadbamy o bezpieczeństwo energetyczne polskich elektrowni w przypadku deficytu węgla energetycznego na polskim rynku, i zapewnimy dostawy z importu" - powiedział prezes Węglokoksu.

Jak poinformował, w rządowych dokumentach Węglokoks został wskazany jako interwencyjny importer węgla, do którego mogą zgłaszać się firmy energetyczne w przypadku trudności z zaopatrzeniem w krajowy surowiec. Według Obidzińskiego, Węglokoks - jako spółka Skarbu Państwa - ma obowiązek podjęcia takiej działalności, która nie powinna - jak mówił - pozostać domeną wyłącznie prywatnych importerów.

"Zachęcamy energetyków, aby zgłaszali swoje potrzeby z dużym wyprzedzeniem, aby ten import rozłożyć odpowiednio w czasie, i aby nie było spiętrzeń w miesiącach zimowych - wtedy jesteśmy w stanie to zabezpieczyć" - powiedział Obidziński, przyznając, że firma importuje dla swoich klientów także węgiel rosyjski - w portach bałtyckich oferowany obecnie ok. 5 USD na tonie taniej od węgla z innych kierunków. Ponadto Węglokoks zajął się tradingiem - sprzedażą za granicą węgla, również zakupionego na zagranicznych rynkach.

W ub. roku Węglokoks wysłał za granicę ok. 2,7 mln ton węgla wobec 4 mln ton rok wcześniej. Tegoroczny eksport to ok. 1 mln ton; kolejne ponad 1 mln ton stanowi w tym roku import, a ok. 1,5 mln ton to sprzedaż miałów energetycznych ze swojej spółki zależnej Węglokoks Kraj. Jak poinformował prezes, w tym roku spółka Węglokoks Kraj, do której należy wydobywająca rocznie 2,6 mln ton węgla kopalnia Bobrek-Piekary, wypracuje ponad 40 mln zł zysku netto, wobec ok. 60 mln zł przed rokiem. Zmniejszenie zysku wiąże się przede wszystkim z tworzeniem rezerw, głównie w związku z koniecznością naprawy szkód na powierzchni, spowodowanych eksploatacją górniczą.

Węglokoks w ciągu w ciągu ponad 65 lat swojej działalności wysłał za granicę ok. 1,5 mld ton polskiego węgla. Rekordową ilość - 43 mln ton - firma wysłała za granicę w 1984 r. W 2005 r. eksport wynosił 18 mln ton i nadal spadał - w 2010 r. było to 8,7 mln ton, a w 2016 r. ok. 4 mln ton - podobny poziom eksportu zakładano początkowo także na 2017 r., ostatecznie spółka wysłała za granicę 2,7 mln ton węgla - najmniej w swojej historii. W tym roku będzie to ok. 1 mln ton. (PAP)

