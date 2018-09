PZU Maraton Warszawski pobiegnie w niedzielę o godz. 9.00 trasą: Konwiktorska (START) – Muranowska (jezdnia płn.) – Andersa – Mickiewicza – Krasińskiego (jezdnia płd.) – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) – Krajewskiego – Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (jezdnia płd.) – most Gdański (jezdnia płd.) – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski (jezdnia płn.) – Zajęcza – Topiel – Herberta – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Park Łazienki Królewskie – Gagarina (jezdnia płn.) – Belwederska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Bonifraterska – Muranowska (jezdnia płn.) – Andersa – Mickiewicza – Rudzka – Lektykarska – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) – Krajewskiego – Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego (jezdnia płd.) – most Gdański (jezdnia płd.) – Starzyńskiego (jezdnia płd. wiaduktu) – Namysłowska – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski (jezdnia płn.) – Zajęcza – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zach.) – Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zach.) do mety w parku Fontann.

W godz. 9.30-10.30 odbędzie się w ramach Maratonu Warszawskiego bieg na 5 km., którego trasa przebiegała będzie ul.: Konwiktorska – Muranowska (jezdnia płn.) – Andersa – Mickiewicza – Krasińskiego (jezdnia płd.) – Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) – Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zach.) do mety w Parku Fontann.

Na czas biegów wyłączone z ruchu samochodowego będą powyższe ulice. Drogi zamykane będą już od soboty w uwagi na organizację maratonu, a przywracane dla ruchu będą w miarę przemieszczania się biegaczy. W związku z tym zmiany przewidziane są również w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Weekendowe zmiany dotyczą linii autobusowych: 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 176, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 205, 212, 222, 227, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 518, 521 oraz linii tramwajowych: 6, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 25 oraz 28.

Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl.

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej rejonu pl. Hallera uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z70, która pojedzie trasą: pl. Hallera 07 (przystanek dla wsiadających) – pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – pl. Hallera – pl. Hallera 08 (przystanek dla wysiadających) – pl. Hallera 07.

Uruchomiony zostanie też przystanek tymczasowy: rondo Starzyńskiego 52, zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej, na chodniku przy jezdni bocznej po skręcie z ul. Starzyńskiego w ul. Jagiellońską, w kierunku Żerania FSO, który obowiązywał będzie dla linii 509 jako stały.