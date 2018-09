Czarzasty wystąpił na konferencji prasowej z kandydatami SDL Lewicy Razem do sejmiku woj. podkarpackiego oraz aktualnym prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem.

Jego zdaniem, "jeżeli w kraju jest lepiej, a jest lepiej w wielu aspektach", to pieniądze należy przeznaczać na potrzeby społeczne. "Jeżeli pojawiają się pieniądze w samorządach, to chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i ich status życia, na dzienne domy opieki, na żłobki, na przedszkola, na pomoc ludziom. To jest dla nas najważniejsze w tej chwili sprawa i będziemy to powolutku realizowali" - podkreślił.

Przypomniał, SLD Lewica Razem składa się z 22 podmiotów. W całej Polsce SLD wystawiło ok. 20 tys. kandydatów, 7 tys. z nich startuje pod szyldem SLD Lewica Razem. "Listy wystawiliśmy we wszystkich 85 okręgach w wyborach do sejmików wojewódzkich. Na 100 miast prezydenckich w 80 mamy swoich kandydatów. Jestem z tego zadowolony" - dodał.

Według Czarzastego, listy SLD Lewicy Razem łączy "doświadczenie z młodością". "Chciałbym, żeby SLD funkcjonował na zasadzie północnoamerykańskiego plemienia indiańskiego. Musi być rada starszych, która wie kiedy bizony przyjdą. I muszą być młodzi, którzy jak te bizony przyjdą, rzucą włócznią albo strzelą z łuku" - zauważył.

Zażartował, że SLD ma "wyjątkowe szczęście". "Ma przewodniczącego, który wie kiedy bizony przyjdą, a jak przyjdą to jeszcze potrafi z łuku strzelić" - stwierdził.

W trakcie konferencji prasowej wystąpił także prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który powiedział, że jeżeli "uda nam się wygrać wybory to zdecydowanie będziemy prowadzić politykę taka, jak dotychczas". Ferenc jest prezydentem miasta od 16 lat. W tych wyborach, oprócz SLD wspiera go także Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Jak powiedział szef SLD na Podkarpaciu Wiesław Buż, ugrupowanie liczy na powrót do sejmiku i zdobycie przynajmniej pięciu mandatów. "Wystawiamy mocną drużynę doświadczonych ludzi, samorządowców" - dodał.

Liderami SLD Lewicy Razem w pięciu okręgach do sejmiku na Podkarpaciu są były starosta powiatu krośnieńskiego Zbigniew Braja, Jan Ryszard Błotnicki, burmistrz Niska Julian Ozimek, były poseł i burmistrz Dębicy Edward Brzostowski oraz Marta Niewczas, była mistrzyni świata w karate, w przeszłości rzeszowska radna.

W Przemyślu SLD startuje do rady miasta pod szyldem SLD Lewica Razem. Jej kandydatem na prezydenta jest tam Tomasz Kulawik. Z kolei kandydatem na prezydenta Krosna będzie Gabriel Zajdel. W Sanoku kandydatem na burmistrza jest Robert Płaziak, obecnie dyrektor szpitala w Lesku.