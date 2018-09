W niedzielę ks. Lemański umieścił na swoim facebookowym profilu wpis, w którym zwrócił się do o. Kowalczyka m.in. słowami: "od bp. Pieronka i red. Michnika odwal się klecho, bo im do pięt nie dorastasz". Wypowiedź ta była reakcją na słowa o. Kowalczyka, który skrytykował film Wojciecha Smarzowskiego "Kler".

"Ulało się jezuicie, co to się uważa za bardziej katolickiego od papieża Franciszka, co ślepy jest na bezduszność Polaków wobec uchodźców, co głuchy jest na bluzgi prezesa, kłamstwa premiera i nocne tweety prezydenta. Mam nadzieje, że twarz tego przedstawiciela polskiego kleru nikomu się dobrze nie kojarzy. (...) On broni KK przed lewactwem. Dla niego duchowni z +Kleru+ to koledzy po fachu, takich się nie rusza" - napisał ks. Lemański.

"Biskup Romuald rozmawiał z ks. Lemańskim. Podczas tej rozmowy upomniał go za te niestosowne wpisy i wyraził nadzieję i oczekiwanie, że w związku z tymże upomnieniem ks. Lemański zaprzestanie tego typu aktywności na portalach społecznościowych" - powiedział Troszyński. Zaznaczył, że bp Kamiński zareagował "gdy tylko dowiedział się o wpisie ks. Lemańskiego".

Troszyński przypomniał, że mimo tego, iż ks. Lemański pracuje obecnie na terenie Archidiecezji Łódzkiej, nadal pozostaje księdzem Diecezji Warszawsko-Praskiej i podlega jurysdykcji bp. Kamińskiego. Rzecznik zastrzegł, że nie wie, jak na słowa biskupa zareagował ks. Lemański.