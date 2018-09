"Uznajemy prawo każdego państwa do własnej polityki migracyjnej zgodnej z ich narodowym interesem, tak jak prosimy inne państwa o szanowanie naszego prawa (...)" - oznajmił Trump. Podał to jako jeden z powodów, dla których jego państwo nie dołączy do nowego światowego paktu dotyczącego migracji.

"Migracja nie powinna być zarządzana przez międzynarodowy organ nieodpowiadający przed naszymi własnymi obywatelami" - oświadczył prezydent USA. Za "jedyne długoterminowe rozwiązanie kryzysu migracyjnego" uznał pomoc dla państw, z których wyjeżdżają migranci.