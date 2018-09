Schetyna zaznaczył, że musi to nastąpić "kiedy wygramy wybory, kiedy będziemy gotowi do tego, żeby odbudować te starty, do których doprowadza dzisiaj polityka Kaczyńskiego i Morawieckiego".

„Powiemy: jesteśmy znowu na pierwszej linii Unii Europejskie, znowu decydujemy, znowu mamy coś do powiedzenia. Jesteśmy krajem, który będzie liderem Unii europejskiej. Dzisiaj to mówimy” – mówił Schetyna.

Dodał, że Polska przez ostatnie trzy lata przez „politykę bezrozumną, fatalną, nieprzemyślaną i na pewno szkodliwą” jest wyprowadzana na margines UE.

„To nie Polska jest liderem dzisiaj UE, to nie Polska jest liderem transformacji - tych gospodarczych, ekonomicznych, ale także politycznych. To nie Polska jest liderem Europy Środkowej. Dzisiaj Polska musi odbudować swoją pozycję” – powiedział lider PO. Kontynuując mówił, że zadecydują o tym nadchodzące cztery wybory w Polsce, najważniejsze – w jego ocenie – od 1989 r.

„Każde będą ważniejsze od drugich. Te wybory samorządowe dzisiaj nie będą tylko samorządów. Nie będą dotyczyć kompetencji, władzy i przyszłości samorządów. One będą decydować o tym, w która stronę pójdzie Polska; czy my rzeczywiście będziemy w stanie podkreślić, że Polska musi iść w kierunku Europy, że Polska nie da się odepchnąć od Unii Europejskiej” – mówił Schetyna.

Dodał, że równie ważne będą wybory do Parlamentu Europejskiego i te do polskiego Sejmu i Senatu. Koalicję Obywatelską określił „nową, otwartą ofertą polityczną” dla Polaków.

„Bo Polska potrzebuje otwartości, Polska potrzebuje przekonania, że można zakończyć ten zły festiwal rządów PiS, że Polska musi mieć nadzieje na to, że można PiS zatrzymać, można wygrać wybory, można obronić polski samorząd, polskich samorządowców przed centralistyczną władzą PiS-u” – powiedział Schetyna.

Podczas wystąpienia Grzegorz Schetyna zarzucał kłamstwa swoim oponentom politycznym. Mówił, że „kłamstwo i oszustwo jest bronią, orężem PiS-u”.

„Ta wypowiedź premiera Morawieckiego w Świebodzinie jest symboliczna, jest symbolicznym kłamstwem. Jest pokazaniem fundamentu całej polityki PiS – kłamać, kłamać i kłamać, oszukiwać, wprowadzać w błąd, a wreszcie straszyć” – powiedział Schetyna. Chodzi o wypowiedź Mateusza Morawieckiego, w której zarzucił koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. Politycy PO złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi. Ma on zostać merytorycznie rozpoznany w poniedziałek.

Wśród gości konwencji była przewodnicząca Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka.

„Musimy spełnić nasze marzenia tu i teraz. Musimy do samorządów wybrać najlepszych z najlepszych, a ci najlepsi i te najlepsze są na listach Koalicji Obywatelskiej. Gotowe, gotowi, zdeterminowani do walki i z pięknym pomysłem. Z programem dla lepszej, bezpiecznej, praworządnej Polski” – powiedziała Nowacka.

Podczas konwencji w Gorzowie zaprezentowano kandydatów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku lubuskiego i na prezydentów Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry oraz do rady miejskiej w Gorzowie.

Liderami list do sejmiku lubuskiego zostali: w okręgu nr 1 (Gorzów, pow. gorzowski i strzelecko-drezdenecki) – Jerzy Wierchowicz; w okręgu nr 2 (powiaty słubicki, sulęciński, międzyrzecki i świebodziński) – Marcin Jabłoński; w okręgu nr 3 (powiaty krośnieński i żarski) – Marek Cieślak; w okręgu nr 4 (Zielona Góra i pow. zielonogórski) – Elżbieta Polak i w okręgu nr 5 (powiaty żagański, nowosolski i wschowski) – Grzegorz Potęga.

Jak poinformował PAP przewodniczący lubuskiej Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki, w nowej kadencji Koalicja Obywatelska chce postawić na ludzi. Stąd wiele programów dedykowanych seniorom, młodym Polakom, studentom i uczniom. Kolejny punkt programu dla regionu to działania proekologiczne, na rzecz poprawy jakości powietrza, czyli likwidacja uciążliwych dla środowiska pieców. Koalicja Obywatelska zapowiada także dalszy rozwój służby zdrowia w regionie.

„Oczywiście będziemy kontynuowali modernizację infrastruktury komunikacyjnej i polityki związane z wspieraniem ośrodków miejskich w ich rozwoju. Nie zapominamy także o lubuskiej wsi” – powiedział Sługocki.

Zaznaczył, że Koalicja ma przygotowany program centralny i te na poziomie regionalnym, komplementarne do niego.

„Przy tym podkreślamy konieczność zwiększenia kompetencji samorządu, które zostały znacząco ograniczone przez PiS poprzez scentralizowanie wielu instytucji. To powoduje, że obywatele nie są traktowani podmiotowo. My chcemy zatrzymać proces recentralizacji, by społeczność lokalna sama decydowała o tym, co się dzieje w jej małych ojczyznach. Władza musi być bliżej ludzi” – dodał Sługocki.

Szef lubuskiej Platformy przypomniał, że jego partia wraz z koalicjantami rządzi w woj. lubuskim trzecią kadencję. Za największe sukcesy w tym czasie uznał rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej i kolejowej, inwestycje w melioracje czy służbę zdrowia.

W Gorzowie Wielkopolskim kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest Robert Surowiec - absolwent marketingu zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, przedsiębiorca i wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego w tym mieście. To także wieloletni radny miejski, dwukrotnie był przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa, a obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.

Kandydatem na prezydenta Zielonej Góry jest 42-letni Sławomir Kotyla; doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, na którym jest adiunktem. Jest także dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W Zielonej Górze oba ugrupowania tworzą także koalicję w wyborach do rady miasta.

Z konwencji w Gorzowie Schetyna i Nowacka udali się do drugiej z lubuskich stolic – Zielonej Góry. Tam spotkają się z dziennikarzami i będą promowali na deptaku kandydata na prezydenta tego miasta oraz liderów list do sejmiku. Wezmą też udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim.