Na bazarach w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili kontrole na bazarach. Jak informuje KAS w czwartkowym komunikacie prasowym, ich dotychczasowym wynikiem jest zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o szacunkowej wartości około 12 mln złotych, wszczęcie 14 spraw karnych oraz zatrzymanie czterech osób (trzech obywateli Pakistanu oraz jednego obywatela Indii), a wśród nich jedną posługującą się sfałszowanym paszportem. Ponadto zabezpieczone zostały artykuły z podrobionymi zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi.

Kontrolom podległy także samochody, w których znajdował się towar nie posiadający dokumentów, potwierdzających legalność pochodzenia.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

Jak podkreślił pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. zwalczania szarej strefy na krajowych targowiskach i bazarach Marcin Kopczyk - cytowany w komunikacie prasowym KAS - "działania na bazarach prowadzone są systematycznie; ograniczają bezkarne wprowadzanie nielegalnych, wadliwych i często szkodliwych dla zdrowia produktów". Wyraził też przekonanie, że takie kontrole są "jednym z ważniejszych narzędzi ograniczających szarą strefę, co w efekcie działa na korzyść uczciwych przedsiębiorców".

Funkcjonariusze będą kontynuować działania kontrolne.