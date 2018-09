MON: Rząd przyjął projekt wydłużający okres planowania modernizacji sił zbrojnych RP do 15 lat

Rada Ministrów przyjęła we wtorek opracowany przez MON projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych; okres planowania modernizacji sił zbrojnych RP został wydłużony do 15 lat - poinformował we wtorek resort obrony.