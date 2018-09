"Delegacja wybiera się do Polski. Program jest obecnie aktualizowany. Powinien być ostatecznie zaakceptowany w poniedziałek" - poddały służby prasowe PE.

Delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) ma przebywać nad Wisłą w dniach 19-21 września. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że wizyta ta może się nie odbyć. Źródła zbliżone do członków delegacji informowały, że powodem jest brak akceptacji jej programu przez polska stronę. Polscy dyplomaci odpowiadali jednak, że są zaskoczeni tymi informacjami, bo program jest gotowy.

Szefem delegacji jest Claude Moraes (Socjaliści i Demokraci), który kieruje pracami LIBE. Kolejni członkowie to Frank Engel (Europejska Partia Ludowa), Nathalie Griesbeck (Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), Barbara Spinelli (Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica), Judith Sargentini (Zieloni), Joelle Bergeron (Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej) i Nicolas Bay (Europa Narodów i Wolności).

Początkowo w delegacji nie miał brać udziału nikt z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ponieważ grupa ta wytypowała europosła Marka Jurka, na co nie zgodziły się inne frakcje, z uwagi na to, że jest Polakiem. Potem zdecydowano jednak, że EKR będzie reprezentował litewski europoseł Waldemar Tomaszewski.

Jak przekazało w ubiegły piątek PAP źródło w LIBE, część europosłów, którzy mają wchodzić w skład misji do Polski, uważała, że polskie władze nie współpracują z nimi w sprawie organizacji spotkań. Stąd - jak dodało źródło - pojawiała się koncepcja odwołania wizyty.

Polscy dyplomaci byli jednak zdziwieni tymi informacjami. "Bardzo zaskoczyły nas te doniesienia, dlatego że od lipca współpracujemy z komisją PE w tej sprawie. Jest gotowa agenda tej wizyty. Dopiero w piątek komisja LIBE wyraziła chęć spotkań z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, na sześć dni przed przyjazdem do Warszawy. Bardzo wysoki rangą polski dyplomata dwukrotnie na prośbę Moraesa przychodził do PE na spotkanie z nim i dwukrotnie pan Moraes był nieobecny, mimo tego, że to on wyznaczał dzień i godzinę spotkania" - mówił PAP w piątek wysoki rangą polski dyplomata.

Z przygotowanego przez polską stronę harmonogramu misji, który widziała PAP, wynika, że delegacja PE ma się spotkać 20 września z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Sejmu i Senatu. Na 21 września zaplanowano spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w których - według harmonogramu - mają wziąć udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, minister Paweł Mucha.

W piątek PE poinformował, że komisja ds. wolności obywatelskich uda się w misją na Słowację i Maltę. W tych dwóch krajach eurodeputowani mają się przyglądać kwestii praworządności, korupcji i bezpieczeństwu dziennikarzy. Zarówno na Malcie, jak i na Słowacji doszło bowiem w ostatnim czasie do zabójstwa dziennikarza.