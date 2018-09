Jaki w piątek podczas briefingu w ramach kampanii wyborczej był pytany przez dziennikarzy, czy jego współpracownicy są nagradzani jedynkami na listach wyborczych w wyborach samorządowych.

"Oczywiście, że nie" - odparł. Dopytywany o Sebastiana Kaletę, jego współpracownika w resorcie i w komisji weryfikacyjnej powiedział, że nie wstydzi się go. "Jest to jeden z najzdolniejszych młodych ludzi w polityce, jakich w życiu zauważyłem i poznałem. Cieszę się, że tacy ludzie kandydują do samorządów" - stwierdził.

"Ja tych list nie tworzyłem. (...) Sebastiana Kaletę akurat znam i jest to jedna z takich osób, którą każdemu mógłbym polecić, jako osobę, która będzie pracowała dla dobra publicznego" - dodał.

Dziennikarze dopytywali, czy nie obawia się o przyszłość komisji weryfikacyjnej po wyborach - że jeśli tacy kandydaci jak on, czy Kaleta uzyskają mandat nie będzie miał w niej kto pracować.

"Jeżeli zostanę Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, to komisja nie będzie potrzebna" - powiedział. Komisja nie będzie potrzebna, bo przejęła ona kompetencje miasta, które - w ocenie Jakiego - swoimi działaniami wspiera mafię reprywatyzacyjną. "Dlatego jeżeli Ratusz się zmieni i będzie chciał działać dla dobra wspólnego, a nie dla mafii reprywatyzacyjnej, to komisja nie jest potrzebna, bo ma takie same kompetencje jakie ma miasto" - wyjaśnił.