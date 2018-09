Morawiecki był pytany w radiowej Trójce, czy przedstawiona na niedzielnej konwencji Zjednoczonej Prawicy tzw. piątka Morawieckiego nie jest elementem kupowania wyborców, a jego słowa m.in. o tym, by wybrać w wyborach samorządowych takich gospodarzy, którzy się nie obrażają na władzę centralną, tylko potrafią współpracować z rządem, nie są "rodzajem szantażu".

Szef rządu stwierdził, że najprościej będzie mu odpowiedzieć faktami. Poinformował, że w czwartek przed południem wybiera się do Tychów. "Tam rządzi przedstawiciel sympatyzujący z PO. Niemniej jednak tam udaję się, by przekazać środki na bardzo ciekawą inwestycję, ważną dla młodych środowisk lokalnych. I nie patrzymy zupełnie na to, czy rządzi tam ten, czy inny gospodarz" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że dla niego ważne jest to, by służyć poprzez politykę infrastrukturalną, np. drogi lokalne, ludziom. "Ale oczywiście bardzo się cieszę, gdy mogę współpracować z takim prezydentem jak np w Stalowej Woli pan Lucjusz Nadbereżny; tam współpraca jest przyjemnością i widać, że jest pewna synergia pomiędzy samorządem a polityką rządową" - podkreślił szef rządu.

Dopytywany, czy jego słowa z niedzielnej konwencji nie pokazują, że rząd lepiej będzie współpracował "ze swoimi", Morawiecki powiedział: "Z całą pewnością mogę zagwarantować, że nasza współpraca będzie daleko lepsza i uczciwsza niż współpraca rządów PO-PSL z prezydentami (miast) lub np. urzędem marszałkowskim w Rzeszowie".