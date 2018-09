Podczas środowej konferencji komitetu Wygra Warszawa, Jan Śpiewak zapowiedział, że "za pomocą zakupów grupowych chcemy doprowadzić do radykalnego obniżenia rachunków za prąd". "Zakupy grupowe umożliwią nam negocjowanie cen hurtowo kupowanej energii elektrycznej" – zaznaczył. W drugiej kolejności - jak mówił - zakupy grupowe miałyby dotyczyć gazu.

Negocjacje z firmami, miałby w imieniu miasta, prowadzić rzecznik praw mieszkańców. To nowe stanowisko w ratuszu, którego utworzenie zapowiada komitet Wygra Warszawa.

"My, jako miasto, będziemy zachęcać wszystkich warszawiaków, którzy płacą podatki w Warszawie do tego, żeby dołączali do programu zakupów grupowych i w ten sposób automatycznie dostaną obniżkę ceny prądu o około trzydzieści kilka złotych miesięcznie. To będzie oszczędność w skali roku nawet do 500 zł" – powiedział Śpiewak.

Dodał, że ma to być zachęta dla tych warszawiaków, którzy mieszkają w stolicy, a nie rozliczają w Warszawie PIT. Jak podał, takich osób jest ok. 200 tysięcy. "Każda osoba, która zarejestrowałaby się w Warszawie, to jest ok. 2,5 tys. zł rocznie dla Warszawy z tytułu podatku PIT" – mówił.

"To jest jedna z naszych zachęt, żeby rejestrować się i płacić podatki w Warszawie. Dzięki temu będzie więcej pieniędzy na szkoły, na żłobki, czy na budowę nowych linii tramwajowych" – podkreślił kandydat na prezydenta komitetu Wygra Warszawa.