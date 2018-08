"Jesteśmy bliżej mieszkańców, którzy zapracowani, zajęci swoimi własnymi sprawami powinni mieć, jak najłatwiejszy dostęp do usług miasta. Dlatego proponuję, aby raz w tygodniu Urząd Miasta był otwarty do godz. 20.00, tak, żeby ci wszyscy mieszkańcy, którzy nie mogą urwać się z pracy i mają inne obowiązki mieli ten dodatkowy czas, żeby tutaj pozałatwiać swoje sprawy" - powiedział Wałęsa na briefingu prasowym przed siedzibą gdańskiego magistratu.

Wałęsa dodał, że chce wprowadzić także obligatoryjne konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w tych częściach miastach, których dotyczyć będą te dokumenty. Będzie to oznaczało, że to nie mieszkańcy będą przyjeżdżać do Biura Rozwoju Gdańska, aby złożyć uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego, ale to urzędnicy BRG pojawią się w konkretnych dzielnicach miasta.

"Uważam również, że prezydent musi wychodzić naprzeciw mieszkańcom i ich potrzebom. Dlatego spotkania comiesięczne z mieszkańcami powinny się odbywać. Ale powinny się odbywać w bardzo szerokiej formule: co miesiąc w innej dzielnicy z udziałem radnych miejskich oraz rad dzielnic tak, żeby ta dyskusja była jak najbardziej owocna. I oto będę się starał, żeby tak było" - zadeklarował Wałęsa.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak (PO) dodała, że każdego roku jesienią będą się także odbywać konsultacje społeczne nad projektem budżetu miasta Gdańska w formie spotkań w poszczególnych dzielnicach oraz za pomocą ankiety internetowej.

Wskazany przez Wałęsę kandydat na zastępcę prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Dominik Kwiatkowski (Nowoczesna) nadmienił, że Koalicja Obywatelska chce także wprowadzić zmiany w karcie miejskiej. Jako jedną z propozycji wymienił możliwość posiadania takiej karty miejskiej w formie aplikacji na telefonie komórkowym.

W jesiennych wyborach samorządowych oprócz Jarosława Wałęsy, kandydatami na najwyższy urząd w Gdańsku są także: sprawujący tę funkcję od 20 lat Paweł Adamowicz, jako kandydat bezpartyjny; działacz PiS Kacper Płażyński (Zjednoczona Prawica), Elżbieta Jachlewska (Lepszy Gdańsk), Andrzej Ceynowa (Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz Jacek Hołubowski (komitet Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, współorganizowany przez wyrzuconego z PiS radnego Gdańska Łukasza Hamadyka).