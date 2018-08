"Rząd PiS od 2015 r. bardzo silny nacisk kładzie na projekty i programy prospołeczne, prorodzinne, politykę senioralną" – powiedziała podczas konferencji prasowej w stolicy Podbeskidzia b. premier, która kieruje pracami Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Zapowiedziała kontynuację już realizowanych programów w tym zakresie oraz wzbogacenie ich o nowe komponenty i projekty. Wśród priorytetów wymieniła m.in. programy demograficzne, senioralne i emerytalne.

"Wielkim wyzwaniem dla naszego kraju i państwa jest sytuacja demograficzna. W Komitecie Społecznym Rady Ministrów pracujemy w tej chwili nad przygotowaniem strategii, która pozwoli nam w kolejnych latach jeszcze bardziej zwrócić uwagę i realizować kolejne projekty prorodzinne, prodemograficzne, ale oczywiście również kierowane do innych grup" – zapowiedziała Beata Szydło.

Przypomniała, że niedawno komitet przyjął przygotowaną w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej strategię polityki senioralnej. Priorytetowym wyzwaniem dla rządu – jak mówiła wicepremier – są obecnie także sprawy emerytalne.

"Na pewno tym wielkim wyzwaniem, priorytetem, są emerytury. Rozmawiamy o tym, jak poprawić sytuację materialną emerytów. Będziemy również zastanawiać się nad przyszłością tych, którzy w tej chwili jeszcze są na rynku pracy, ale kiedyś będą pobierali emerytury - co zrobić, żeby polski system emerytalny zabezpieczał warunki bytowe emerytów i jednocześnie był systemem, który będzie w stanie do poniesienia przez państwo" – powiedziała Szydło.

Przypomniała, że niedawno do konsultacji społecznych trafił zapowiedziany wiosną przez rząd projekt ustawy przewidującej specjalne emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Przygotowywany jest też projekt przewidujący tzw. premię za szybkie urodzenie dziecka.

Mówiąc o już realizowanych działaniach rządu Szydło wspomniała m.in. cieszący się – jak oceniła – dużą popularnością program Dobry start oraz sztandarowy rządowy program społeczny – Rodzina 500 Plus.

"Program Rodzina 500 plus to jest program przełomowy, który nie tylko pozwolił na poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin - bardzo często mówimy, że wreszcie polskie rodziny mogą godnie żyć - ale w moim głębokim przekonaniu to jest właśnie ten program, który zmienił podejście państwa do rodziny i myślenia w Polsce o rodzinie. Dzisiaj rodzina stała się centrum polityki rządowej i oby tak było zawsze, to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy przede wszystkim realizować" – powiedziała wicepremier, podkreślając dużą rolę samorządów we wdrażaniu rządowych programów społecznych.