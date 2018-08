"Z dniem wczorajszym (23.08.2018 r.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Stadnina Koni Michałów odwołało (na podstawie-PAP) Kodeksu Spółek Handlowych z funkcji Prezesa Zarządu Macieja Grzechnika, dziękując mu jednocześnie za dotychczasową współpracę" - czytamy w komunikacie KOWR przesłanym w piątek PAP.

Dodano, że obowiązki prezesa będzie pełnić Monika Słowik. "Absolwentka wydziału zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu i podyplomowych studiów kierunku +zarządzanie+ Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów zootechnicznych przez rok pracowała w Stadninie Koni Golejewko. Do 2013 roku jej miejscem pracy był Tor Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Pełniła tam funkcję m.in. głównego specjalisty ds. selekcji i wyścigów konnych, kierownika toru, a następnie dyrektora. Od października 2013 roku była kierownikiem Stada Ogierów Książ - zakładu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o." - głosi komunikat.

Grzechnik był szefem ostatniej, zorganizowanej w połowie sierpnia w Janowie Podlaskim (Lubelskie), aukcji Pride of Poland.

Dr Maciej Paweł Grzechnik został wybrany na prezesa michałowskiej stadniny w konkursie ogłoszonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych (instytucja nadzorowała stadninę przed powstaniem KOWR) we wrześniu 2016 r. Wcześniej - na mocy decyzji ANR – obowiązki prezesa stadniny w Michałowie pełniła Anna Durmała. Zastąpiła zdymisjonowanego w lutym 2016 r. przez prezesa ANR wieloletniego prezesa stadniny w Michałowie Jerzego Białoboka.

Stadnina Koni Michałów hoduje konie czystej krwi arabskiej od ponad 60 lat. To największa w Polsce i jedna z większych w Europie, stadnina koni tej rasy. Od lat utrzymuje stado ponad 400 koni czystej krwi, w tym ok. 120 klaczy-matek. Oprócz arabów stadnina ma grupę koni małopolskich o bardzo rzadkiej maści – tarantowatej oraz kilkanaście kuców szetlandzkich.

Jako pierwsze o odwołaniu Grzechnika poinformowało radio RMF FM.