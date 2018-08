Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła zaplanowane na cztery dni posiedzenie. Zająć ma się wyłonieniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, w sprawie których wniosek o powołanie trafi do prezydenta. Według planu w czwartek i piątek KRS zjamuje się obsadą stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Karnej.

"To bardzo dobra informacja dla nas, to świadczy o tym, że SN będzie funkcjonował i spełniał swoje konstytucyjne obowiązki" - powiedział Karczewski na briefingu. Pytany, o ocenę trybu prac KRS marszałek Senatu zaznaczył, że tego trybu nie zna, ale - jak podkreślił - bardzo go cieszy "to, że są prace przyśpieszone".

Na pytanie, co się stanie, jeśli po uzupełnieniu wakatów w SN, zabraknie kworum do wyboru I prezesa SN, w sytuacji jeśli dotychczasowi sędziowie SN zechcieliby zbojkotować te wybory, Karczewski powiedział: "Uważam, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, by jak najszybciej doszło do wyboru I prezesa SN, ale również i określenia znaczenia sędziów SN".

Termin zgłoszeń kandydatur do SN upłynął z końcem lipca. W tym tygodniu od poniedziałku do środy cztery zespoły KRS przeprowadziły wysłuchania kandydatów na sędziów SN. W czwartek rano odpowiedni zespół przeprowadził jeszcze jedno wysłuchanie kandydata do Izby Dyscyplinarnej. Teraz na czterodniowym posiedzeniu KRS ma się zająć wyłonieniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, w sprawie których wniosek o powołanie trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak pod koniec lipca mówił PAP rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, kandydaturami na sędziów SN najpierw zajmą się zespoły KRS, które potem przedstawią rekomendacje całej Radzie, a "cała KRS będzie podejmowała decyzje na posiedzeniu plenarnym", najbliższe planowane wówczas było na 18 września.

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur pytany w środę przyspieszenie prac i zwołanie obecnego posiedzenia powiedział, że "były przymiarki", by posiedzenie plenarne zwołać na początku września, "ale praca zespołów dała podstawy do tego, żeby uznać, że te kandydatury są już właściwie opracowane". Zaznaczył, że spotkania zespołów z kandydatami, to "tylko zwieńczenie pracy, polegającej na zapoznawaniu się z dokumentami i dorobkiem kandydatów, które zostały przekazane do Rady już wcześniej".