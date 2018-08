„KWW K. Danileckiej-Wojewódzkiej i R. Biedronia” – pod tą nazwą zarejestrowany został komitet wyborczy obecnego prezydenta Słupska i jego zastępczyni. Jak poinformowano PAP w słupskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, rejestracji dokonano 21 sierpnia. Pełnomocnikiem komitetu jest emerytowana dyrektorka jednego z wydziałów magistratu Teresa Dobak.

"Nic się nie zmieniło od ostatnich wypowiedzi prezydenta na konferencji prasowej 14 sierpnia. Jak tylko będą jakiekolwiek informacje w sprawie decyzji prezydenta co do startu na prezydenta Słupska, to media zostaną o tym poinformowane” – poinformowała PAP w czwartek asystentka prezydenta Słupska Katarzyna Pawlicka.

14 sierpnia plotką określił Biedroń doniesienia „Gazety Wyborczej” o jego politycznych planach. Decyzji o ubieganiu się o reelekcję czy powrocie do ogólnopolskiej polityki i to z własną partią jeszcze nie podjął. Powiedział wówczas, że „w najbliższych tygodniach” podejmie decyzję dotyczącą ubiegania się o drugą kadencję prezydenta Słupska. Zaznaczył też, że „nigdy” nie deklarował startu w wyborach do europarlamentu.

„Przede mną w najbliższych tygodniach trudne wybory. Nie mogę powiedzieć dziś, jaką decyzję podejmę. Na pewno będzie dla mnie trudna, ponieważ Słupsk to moje miasto. Kocham Słupsk. Wiele mu zawdzięczam. Wiernie mieszkańcy kibicowali mi przez te lata. Pokazują to ostatnie sondaże i chciałbym kontynuować swoją politykę w Słupsku. Ale z drugiej strony wiem, że los Słupska zależy od losu Polski. I nie mogę się biernie przyglądać temu, co się dzieje w Polsce” – powiedział 14 sierpnia dziennikarzom Biedroń.