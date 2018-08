Szef MSZ był pytany na konferencji prasowej w Harmężach k. Oświęcimia, czy w trakcie jego rozmów z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem pojawił się temat reparacji wojennych.

"Gdy idzie o reparacje, nie rozmawialiśmy jeszcze dziś na ten temat, ale chcę przedstawić nasze stanowisko; jest to wynik mojej wizyty (w Berlinie) w styczniu, spotkania z (ówczesnym) ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Sigmarem Gabrielem" - powiedział Czaputowicz.

Jak podkreślił, ustalono wtedy, że "obie strony są gotowe do spotkania grupy ekspertów, które zbadają ten temat". "W Polsce trwa dyskusja, toczą się prace analityczne. Chodzi o to, że ten okres jest ciągle żywy, okres II wojny światowej, w pamięci Polaków. Istnieje poczucie niesprawiedliwego potraktowania Polski, jeśli porównamy straty Polski, poniesione podczas II wojny światowej, a także to, co Polska jako reparacje uzyskała, do tego jak to było w stosunku do innych państw. Widzimy tu rzucającą się w oczy dysproporcję" - podkreślał szef polskiego MSZ.

"Myślę, że na te tematy trzeba rozmawiać i ja traktuję stanowisko niemieckie wówczas wyrażone jako gotowość do dyskusji na ten temat" - dodał Czaputowicz.