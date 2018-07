Senat poparł bez poprawek wprowadzenie zerowej akcyzy na CNG i LNG

Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji ustawy o akcyzie i Prawa celnego przewidującej wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG), jeżeli zostaną one przeznaczone do napędu silników spalinowych.