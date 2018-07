Ross wyjaśnił, że jego resort otrzymał polecenie, by zabrać stosowne materiały i doprowadzić dochodzenie do końca; zapewnił, że nastąpi to w przyszłym miesiącu.

Również w czwartek doradca prezydenta do spraw ekonomicznych Larry Kudlow powiedział w wywiadzie dla kanału Fox Business Network, że podczas środowego spotkania w Białym Domu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker obiecał Trumpowi, że Unia Europejska pomoże Waszyngtonowi w konfrontacji z Pekinem w związku z nieuczciwymi praktykami handlowymi Chin.

"USA i UE zjednoczą się w walce z Chinami, które zepsuły światowy system handlu (...). Juncker powiedział wczoraj bardzo jasno, że zamierza pomóc nam i prezydentowi Trumpowi" - oznajmił Kudlow.

Dzień wcześniej, po spotkaniu z Junckerem, Trump ogłosił, że relacje USA i UE wkraczają w "nową fazę" i zapowiedział podjęcie negocjacji handlowych. Obiecał, że Waszyngton wstrzyma się z kolejnymi taryfami na czas rozmów. Nie jest jednak jasne, czy strony osiągnęły porozumienie w sprawie ceł na samochody; Trump zagroził wcześniej Europie nałożeniem 25-procentowych taryf zarówno na auta, jak i części samochodowe eksportowane przez kraje europejskie.

Juncker, któremu towarzyszyła komisarz UE do spraw handlu Cecilia Malmstroem, udał się do USA, by zapobiec eskalacji sporu handlowego między Unią Europejską a Ameryką, w związku z nałożeniem przez administrację Trumpa na kraje UE taryf celnych. (PAP)

