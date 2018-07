"Mężczyzna został oskarżony o propagowanie ustroju faszystowskiego i nawoływanie do nienawiści. W toku śledztwa ustalono, że 19 lipca Robert B. spacerował po terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu ubrany w mundur przypominający mundury noszone przez niemiecką organizację młodzieżową NSDAP Hitlerjugend, z opaską na ręce z umieszczonym na niej symbolem przypominającym swastykę" - poinformowała w komunikacie PK.

Dodatkowo podczas przeszukania mieszkania mężczyzny okazało się, że w pamięci jego komputera znajduje się ok. 400 plików graficznych i wideo propagujących faszystowski ustrój państwa oraz nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, tj. do narodu żydowskiego.

"Ustalono ponadto, że Robert B. publicznie propagował faszystowski ustrój państwa oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych poprzez zamieszczenie w internecie plików graficznych i wideo o takiej tematyce" - czytamy w komunikacie PK.

Robert B. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień i chce dobrowolnie poddać się karze.

"Prokurator wniósł o uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzenie mu kary 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym" - poinformowała PK.