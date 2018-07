Przedsięwzięcie zakłada wymianę w szpitalu wyeksploatowanych urządzeń na nowe oraz zakup dodatkowego sprzętu, niezbędnego w leczeniu onkologicznym.

Dyrektor ŚCO Stanisław Góźdź przypomniał, że część urządzeń, m.in. z bloku operacyjnego, jest użytkowna w lecznicy od 25 lat - od początku pracy placówki. "One są bezpieczne, bo przechodzą odpowiednie audyty, ale wiemy, że ten sprzęt +dożywa już swoich dni+" - ocenił.

"Przy tej intensywności leczenia, wykonywanych operacji i zabiegów diagnostycznych, sprzęt który był wiele lat temu nowoczesny, został wyeksploatowany. Dzięki projektowi będzie on wymieniony na urządzenia nowej generacji (...) A co najważniejsze - będziemy mogli zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa leczenia pacjenta" – podkreślił Góźdź.

Zakupionych będzie ok. 90 urządzeń dla 12 klinik ŚCO i dla bloku operacyjnego. To m.in. aparatura do przeprowadzenia znieczuleń, kardiomonitory wykorzystywane w intensywnej terapii, urządzenia do przeprowadzenia zabiegów – laparoskopowych i otwartych.

Wśród specjlaistycznego sprzętu są także: aparat USG z obrazowaniem trójwymiarowym - dla Kliniki Urologii, stół operacyjny videobronchoskop, tor wizyjny - dla Kliniki Brachyterapii, zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach azotu – dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, aparat USFG z fluoroskopią (pozwala na wykonywanie badań z użyciem środka kontrastowego), stół do biopsji mammotomicznej, ucyfrowienie rezonansu magnetycznego – dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Całkowity koszt projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, to ponad 25 mln zł, a unijne dofinansowanie to nieco ponad 20 mln zł. Wkład własny zapewnił samorząd wojewódzki, który prowadzi lecznicę.

Marszałek województwa Adam Jarubas ocenił, że jest to jeden z największych tego typu projektów w ochronie zdrowia w regionie. Ocenił, że dzisiejsze leczenie onkologiczne to nowoczesne technologie, związane m.in. z ucyfrowieniem badań. "W naszym centrum możemy mówić o wykorzystywaniu już najnowocześniejszych technologii" – podkreślił Jarubas.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych takich placówek w Polsce. Każdego roku trafia tu ponad 165 tys. pacjentów z województwa świętokrzyskiego i sąsiednich. W strukturach ŚCO działa 14 klinik i 30 poradni specjalistycznych. Diagnostykę realizują wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt zakłady – laboratoria. (PAP)

Autor: Katarzyna Bańcer