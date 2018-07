Andrzej Bargiel osiągnął szczyt K2. Przygotowuje się do zjazdu na nartach

Polski alpinista Andrzej Bargiel osiągnął w niedzielę rano czasu polskiego wierzchołek K2 i przygotowuje się do zjazdu na nartach z drugiego co do wysokości szczytu na ziemi. "Szczyt K2 zdobyty! Czas na zjazd" - napisał na Twitterze.