Prezes ZUS jest szefową międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

"W tej chwili pracujemy na finalnym projekcie (w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy - PAP), przyjętym przez zespół. To są jeszcze prace zastrzeżone, członkowie zespół mają prawo do końca tygodnia zgłaszać uwagi" - powiedziała we wtorek Uścińska. "Myślę, że w wakacje przekażemy go do premiera i będziemy czekać, w jaki sposób będzie to komunikowane i co będzie dalej procedowane" - dodała.

Zaznaczyła, że wstępne rozwiązania przewidują stworzenie systemu z dwoma stopniami niepełnosprawności. Zwróciła uwagę, że wraz z reformą orzecznictwa powinno się stworzyć specjalny system informatyczny. "W tej chwili nie można projektować takich przedsięwzięć bez sytemu informatycznego, który od pierwszego dnia wejścia w życie (przepisów - PAP) monitoruje, kto ma w tym systemie orzeczenie i świadczenie" - wyjaśniała szefowa Zakładu.

W czerwcu szefowa ZUS powiedziała, że "ostatnim zadaniem zespołu jest stworzenie jednego systemu orzekania do wszystkich celów związanych z niepełnosprawnością, niezdolnością do pracy oraz nowo wyszczególnioną kategorią niesamodzielności. "Będzie to istotna zmiana w porównaniu do obecnego, silnie pofragmentowanego systemu" – wyjaśniła prezes ZUS.

Ponadto zwróciła uwagę, że nowe rozwiązania mają maksymalnie uprościć proces orzekania i ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się w nim. "Posłużyć ma temu m.in. integracja danych o orzeczeniach. Obecnie są one rozproszone w systemach informatycznych pięciu różnych instytucji. Po reformie będą gromadzone w jednym systemie obsługującym instytucję orzeczniczą" – podkreśliła prof. Uścińska.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski

edytor: Paweł Krajewski