"Nie możemy już w pełni polegać na Białym Domu" - powiedział Maas gazetom z grupy medialnej Funke. Uznał, że aby utrzymać partnerstwo z USA, trzeba je uregulować na nowo i że jest to możliwe tylko pod warunkiem, iż Europa będzie „pewna siebie i suwerenna”.

Wypowiedź prezydenta USA „jeszcze raz pokazuje niestety, jak szeroki stał się polityczny Atlantyk, od czasu gdy urzęduje Donald Trump” – zaakcentował Maas.

Szef niemieckiej dyplomacji podkreślił, że UE nie może dać się podzielić; musi jeszcze bardziej zewrzeć szeregi, nawet jeśli tweety prezydenta USA są „absurdalne”, a jego ataki werbalne – ostre.

Trump powiedział w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla telewizji CBS News, że Unia Europejska, Rosja i Chiny to wrogowie. "Myślę, że Unia Europejska to wróg, co oni nam robią w kwestii handlu" - mówił Trump w wywiadzie nagranym w sobotę na jego polu golfowym w Szkocji, gdzie amerykańska para prezydencka spędziła weekend. "Nie pomyślelibyście tego o UE, ale jest ona wrogiem" - dodał.