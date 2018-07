Japonia: Co najmniej 16 zabitych, ponad 50 zaginionych z powodu ulew

Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ulewnych deszczy na południowym zachodzie Japonii, a za zaginione uznaje się ponad 50 osób - poinformowały władze w sobotę. Ulewy, które rozpoczęły się w czwartek, według prognoz mają potrwać do niedzieli.