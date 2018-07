Ziobro: W ocenie prokuratury materiał dowodowy powinien doprowadzić do skazania Piniora

Jeszcze pod koniec rządów PO wszczęto procedury, które bardzo dobrze dokumentują działalność przestępczą w sprawie Józefa Piniora i powinny nie tylko zaprowadzić go na ławę oskarżonych, ale doprowadzić do skazania jego i jego asystenta - powiedział we wtorek szef MS Zbigniew Ziobro.