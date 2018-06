Morawiecki podziękował partnerom z państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy - jak dodał "trzymali się solidarnie" stanowiska ws. uchodźców.

"Taka konsekwencja się opłaciła, to nie tylko upór, ale także przedstawienie naszych racji w takim względzie, że przecież musimy znaleźć skuteczne mechanizmy obrony granic zewnętrznych, to co zawsze my mówiliśmy, i umiejętną pomoc przekazywaną do tych krajów na miejscu" - powiedział Morawiecki.

"Ta wielka sprawa, którą dzisiaj mogę określić jako gigantyczny sukces Polski, jest bardzo budująca dla mnie, ponieważ my staramy się łączyć Europę, a nie ją dzielić" - dodał.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w tym procesie zostały wypracowane mechanizmy, które pozwolą połączyć stanowisko wszystkich krajów. "Jak ktoś chce przyjmować uchodźców - proszę bardzo, ale Polska i kraje wyszehradzkie pokazały inne racje i przeważyły również nasze argumenty, więc bardzo jestem zbudowany tym, że potrafiliśmy w skuteczny sposób te nasze argumenty przedstawić i właśnie odnieśliśmy ogromny sukces" - dodał Morawiecki.