W sobotę w Szczecinie został odsłonięty pomnik prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Monument znajduje się przed siedzibą zachodniopomorskiej "Solidarności" i przedstawia Lecha Kaczyńskiego wychodzącego ze związkowej siedziby. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda nawiązał do tego podczas swojego przemówienia.

"4 lutego 2010 roku, gdy prezydent Lech Kaczyński ostatni raz odwiedzał siedzibę Solidarności, siedzibę śląsko-dąbrowskiej Solidarności, też tak wychodził z budynku i żegnał mnie słowami +To spotkamy się, panie przewodniczący w maju i porozmawiamy o tych układach zbiorowych pracy+" - mówił Duda.

"To dla mnie, dla przewodniczącego Komisji Krajowej (NSZZ Solidarność - PAP), jest testament śp. Lecha Kaczyńskiego" - podkreślił. "Jestem o tym przekonany, że wspólnie wypełnimy ten testament, dotyczący właśnie tego, o co walczył Lech Kaczyński w Związku Zawodowym Solidarność: o układy zbiorowe pracy" - dodał szef Solidarności, zwracając się do obecnego na uroczystości premiera Mateusza Morawieckiego.