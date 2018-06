Kandydat Nowoczesnej i PO na wiceprezydenta stolicy Paweł Rabiej pytany, czy pełnienie funkcji członka komisji weryfikacyjnej oraz wiedza na temat działań warszawskiego ratusza w sprawie reprywatyzacji nie przeszkadza mu we wspieraniu Rafała Trzaskowskiego (PO) jako kandydata na prezydenta Warszawy odpowiedział, że w tej sprawie nie ma "rozdarcia". "Od początku uważałem, że reprywatyzacje w Warszawie trzeba wyjaśnić i zadośćuczynić krzywdom, które miały tutaj miejsce, bo rzeczywiście było to grube niedopatrzenie" - mówił.

Tłumaczył, że niedopatrzenie miało miejsce "ze strony władz oczywiście, natomiast ze strony osób, które uprawiały +dziką reprywatyzację+, to chęć wyszarpania majątku miejskiego za wszelką cenę". Podkreślił, że "tak naprawdę, tym czarnym bohaterem są tutaj te grupy, które wyspecjalizowały się w handlu roszczeniami". "Staram się mieć tutaj taki obraz, który jest obiektywny" - podkreślił.

Jego zdaniem, pod względem reprywatyzacji w Warszawie "stało się coś rzeczywiście złego z punktu widzenia zarządzania miastem i z punktu widzenia też szerzej polskiego państwa". "Wiele osób widziało tę sytuację, a jednak nie udało się stworzyć takiego mechanizmu, który powiedziałby +stop, nie możemy na to więcej pozwalać+" - mówił.

Pytany, czy nie przeszkadza mu, że Platforma Obywatelska po ujawnieniu afery reprywatyzacyjnej nie odcięła się od prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rabiej odpowiedział, że prezydent "ma jednak zasługi dla Warszawy, (...) natomiast jeśli chodzi o reprywatyzację, to trzeba tutaj nie mieć różowych okularów, tylko po prostu powiedzieć tak, jak jest". "To jest jakieś takie oczekiwanie, które miałbym wobec polityków, żeby jeżeli się wskazuje, że ktoś popełnił błąd, to żeby się do niego przyznać" - wyjaśnił. "Nikt nie potrafi powiedzieć uczciwie dobrze, to był błąd, popełniliśmy błędy" - dodał.

Platforma Obywatelska w koalicji z Nowoczesną zgłosiły kandydaturę Rafała Trzaskowskiego (PO) na urząd prezydenta stolicy, a jego zastępcą w ratuszu ma być Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br.