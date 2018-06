Industriada to koordynowana przez samorząd województwa coroczna jednodniowa impreza promująca industrialne dziedzictwo regionu - wypełniona koncertami, wystawami, konkursami, prezentacjami czy warsztatami. Władze regionu akcentują, że przedsięwzięcie, początkowo związane jedynie z regionalnym produktem turystycznym, z czasem stało się świętem całego województwa. Obejmuje bowiem wszystkie jego części, opierając się o wspólny element: historię lokalnego przemysłu.

W tym roku 517 wydarzeń Industriady przygotowano w 44 obiektach w 29 miastach regionu. Ich motywem przewodnim jest kobiece oblicze przemysłu. Jednym z członków Szlaku Zabytków Techniki, który co roku uczestniczy w święcie, jest Muzeum Śląskie. Jego funkcjonująca od 2015 r. nowoczesna siedziba wpisuje się w otoczenie zlikwidowanej w 2001 r. kopalni Katowice, wykorzystując m.in. ponadstuletnie przemysłowe budynki. Część z nich jest już zrewitalizowana, część z nich oczekuje na odnowienie i adaptację.

Dwa obiekty z tej drugiej grupy stały się w sobotę, podczas Industriady, scenerią instalacji muzycznej Mother Lode I-III, autorstwa kompozytorki i wokalistki Agaty Zubel, wykonywanej przez muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (utwór po raz pierwszy prezentowano w ramach ubiegłorocznego Festiwalu Katowice Kultura Natura Ziemia).

W maszynowni szybu Bartosz, mieszczącej XIX-wieczną maszynę parową, wybrzmiewał odnoszący się do funkcji tego obiektu utwór na tubę i skrzypce. W dawnym warsztacie mechanicznym, wypełnionym zbiorami związanymi z dawnymi urządzeniami i uzbrojeniem, słuchaczy otaczała muzyka trzech perkusistów. Ostatnią część dzieła muzycy grali w monumentalnej Galerii jednego dzieła w nowych przestrzeniach Muzeum - obecnie wypełnionej pogrążoną w ciemności instalacją Mirosława Bałki.

W jednym z pomieszczeń sąsiedniej, zrewitalizowanej już łaźni głównej prezentowano – w postaci zapętlonego pokazu slajdów – wystawę fotografii śląskiego fotoreportera Arkadiusza Goli „Kobiety kopalni”. To projekt realizowany przez szereg lat w kilku kopalniach węgla kamiennego w regionie oraz wybranych kopalniach miedzi i soli w kraju. Efekt to rodzaj eseju-opowieści o funkcjonowaniu kobiet w tym kojarzącym się z mężczyznami środowisku.

„Niesamowite jest, że te zdjęcia wydają się takie oczywiste – niepozowane, albo pozowane, ale w bardzo naturalny sposób. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób się to tak dobrze udaje” - komentowała oglądająca pokaz prac Goli pani Agnieszka. Jak zaznaczyła, pierwszym jej skojarzeniem podczas oglądania wystawy, były słowa kierowane do niej, gdy była dzieckiem, że jeżeli nie będzie uczyła się, pójdzie do pracy w kopalnianej sortowni.

Nowe Muzeum Śląskie mieści się w pobliżu ikonicznej hali Spodka, na zrewitalizowanych terenach w centrum Katowic, tworzących obecnie tzw. Strefę Kultury. W pobliżu znajdują się też nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz połączone ze Spodkiem Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Wyróżniana w konkursach architektonicznych nowa siedziba Muzeum Śląskiego jest oryginalną konstrukcją, niemal w całości usytuowaną pod ziemią (na powierzchni można m.in. zwiedzać pogórnicze obiekty i zobaczyć panoramę miasta z 40-metrowego dawnego szybu wyciągowego „Warszawa II”).

Muzeum – ze względu na charakter działalności oraz industrialne otoczenie – jest ważnym punktem Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego. Rozwijany od ponad 10 lat przez regionalny samorząd Szlak skupia obecnie 42 najciekawsze obiekty postindustrialne, rozmieszczone na terenie całego województwa.

Finał tegorocznej Industriady, promującej Szlak, jego obiekty oraz inne miejsca związane z historią przemysłu odbędzie się w sobotę wieczorem w d. kopalni Ignacy w Rybniku. Na trzech scenach 56 artystów weźmie tam udział w multimedialnym widowisku, opowiadającym o kobietach i pracy w przemyśle.

Dzień przed samą Industriadą w regionie przeprowadzono Rozruch Maszyn, czyli cykl wydarzeń w ośmiu miastach regionu, poprzedzających zasadnicze święto.(PAP)

autor: Mateusz Babak