Włoscy komentatorzy w relacjach ze szczytu wyrażają opinię, że nowy szef rządu swoim stanowiskiem zaskoczył jego uczestników oraz obserwatorów i oceniają, że miał on "mocne wejście".

Nie brak głosów, że nieznany dotąd profesor prawa, który stanął na czele gabinetu koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi skupił na sobie największe zainteresowanie na początku obrad. W ciągu kilku godzin przeprowadził rozmowy z najważniejszymi przywódcami.

Media na pierwszym planie odnotowują słowa premiera: "Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem. Rosja powinna wrócić do G8. To leży w interesie wszystkich".

Agencja Ansa podała, że Trump w trakcie krótkiej rozmowy z nowym szefem włoskiego rządu na marginesie obrad powiedział: "Odnieśliście wielkie zwycięstwo, jesteś zwycięzcą".

Conte na swoim profilu na portalu społecznościowym następująco skomentował spotkanie z Trumpem: "Historyczny sojusz, nowa przyjaźń".

Telewizja RAI poinformowała o spotkaniu szefa rządu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, poświęconemu sytuacji w Libii i planom reform we Włoszech. Zwrócono uwagę, że Merkel była bardzo dobrze przygotowana do tej rozmowy i nawiązała do przedstawionego przez koalicję w Rzymie projektu stworzenia urzędów pracy, proponując, by za wzór wzięto te działające w jej kraju.

Conte trzyma z Trumpem, ale jednocześnie - jak zaznaczyła Ansa - "nie zrywa z UE w sprawie Rosji". Tak włoska agencja interpretuje zarówno jego spotkanie z Merkel, jak i z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Oboje zapewnili potem, że wśród europejskich liderów w G7 panuje jednomyślność co do tego, że powrót Rosji, a wraz z nią formatu G8 możliwy będzie dopiero wtedy, gdy Moskwa uczyni postępy w sprawie kryzysu ukraińskiego.

Media w relacjach z Kanady zwróciły uwagę na sprzeczność między deklaracją Contego i liderów z Berlina i Paryża, natomiast źródła we włoskim rządzie sprecyzowały, że jeśli chodzi o stanowisko premiera, "nie doszło do żadnego kroku wstecz". "Włochy popierają perspektywę Moskwy przy stole obrad, ale są też świadome, że Rzym nie decyduje sam i dlatego stawiają na to, żeby dialog z Rosją pozostał otwarty - wyjaśniły Ansie źródła z otoczenia Giuseppe Contego. - Nie chcieliśmy wywoływać podziałów, ale postanowiliśmy zaznaczyć swoje zdanie".

Szczyt w Kanadzie to dla nowego premiera prawdziwy "chrzest bojowy" - oceniła włoska agencja prasowa.

Dziennik "La Repubblica" jego stanowisko podsumowała następująco: "Na swym pierwszym szczycie włoski premier opowiada się po stronie Trumpa. Potem dostosowuje się do Macrona i Merkel". Gazeta przytoczyła też słowa poprzedniego szefa rządu Paolo Gentiloniego z centrolewicy, który przestrzegł, że "fascynacja" obecnej koalicji prezydentem Rosji Władimirem Putinem "jest niebezpieczna". "W ten sposób szukamy kłopotów" - zauważył.

"Corriere della Sera" podaje, że Conte liderom z G7 tłumaczył: "Musicie mnie zrozumieć, nasi wyborcy są wrażliwi na sprawę relacji z Moskwą".

"La Stampa" odnotowała, że kancelaria prezesa rady ministrów ogłosiła "listę komplementów", jakie usłyszał Giuseppe Conte od uczestników obrad. Zastrzegła przy tym, że jest to zwykła kurtuazja.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)