W rozmowie szef niemieckiej dyplomacji odniósł się m.in. do wyjścia Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem oraz decyzji władz USA dotyczących polityki celnej i klimatycznej. Jak ocenił, żaden z ostatnich kroków amerykańskiej administracji w tych kwestiach "nie uczyni świata lepszym, bezpieczniejszym czy bardziej przyjaznym".

Według Maasa wyjście USA z układu z Iranem "bardzo zaszkodziło" europejskiemu bezpieczeństwu. "Iran należy do naszego poszerzonego sąsiedztwa" - zaznaczył.

W ocenie niemieckiego ministra Trump świadomie zgadza się, by negatywne konsekwencje jego decyzji bezpośrednio dotykały Europę. "Mamy do czynienia z bardzo daleko idącą zmianą" - oświadczył, podkreślając, że amerykański prezydent porzucił multilateralny porządek.

"Od czasu wyboru Trumpa na prezydenta polityczny Atlantyk stał się szerszy" - ocenił Maas. Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji między USA i Europą "istnieją różnice, które nie mogą być więcej zamiatane pod dywan".

"Przyzwyczailiśmy się do polegania na tym, co zostało uzgodnione. To zostało fundamentalnie zmienione" - powiedział Maas. Zaapelował również o utworzenie "koalicji tych, którzy chcą utrzymać multilateralny porządek światowy", wskazując na Kanadę oraz państwa afrykańskie, latynoamerykańskie i azjatyckie. "Bezspornie musimy pójść nowymi ścieżkami w poszukiwaniu partnerów" - zadeklarował.

Maas podkreślił, że coraz częściej pojawia się "partnerstwo projektowe" poza UE i NATO np. w przypadku współpracy UE z Rosją i Chinami w kwestii utrzymania porozumienia nuklearnego z Iranem. "Wiele oczywistości minionych dekad nie jest oczywistościami teraźniejszości" - zauważył. Zdaniem Maasa dotyczy to również Chin, wobec których obok nadziei są też obawy.

Choć minister zaznaczył, że USA "pozostają najbliższym partnerem" Niemiec pozą Europą, "SZ" uznał wywiad za ostry. Dziennik przypomniał, że wobec Trumpa niemiecki rząd "do tej pory wstrzymywał się z krytyką, mimo irytacji" ostatnimi decyzjami amerykańskich władz w sprawach handlowych.

W rozmowie z "SZ" Maas opowiedział się również za zerwaniem z zasadą jednomyślności w UE w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. "Potrzebujemy tutaj zmian, by działać i reagować lepiej i szybciej" - oświadczył.

Pytany z kolei o ubieganie się przez Niemcy o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Maas odpowiedział, że Berlin nie chce, by ta organizacja traciła na znaczeniu. Według niego RB ONZ "jest warta zaangażowania" i może okazać się pomocna m.in. przy rozwiązywaniu konfliktów w Syrii i na Ukrainie. Do drugiego z tych państw Niemcy chcą wysłać "pokojową misję ONZ" w celu uregulowania sytuacji w Donbasie - powiedział szef niemieckiej dyplomacji.