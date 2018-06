Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek; skierowano go wówczas do podkomisji, która obradowała jeszcze tego samego dnia. W czwartek komisja przyjęła sprawozdanie specjalnej podkomisji przedstawione przez posłankę Annę Paluch (PiS), z poprawką dot. zachowania w mocy części przepisów wykonawczych, zasugerowaną przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Jak mówił we wtorek, podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, to "pakiet gospodarczy", który ma ułatwić inwestowanie w Polsce, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

Nowe przepisy wprowadzą m.in. nowy rodzaj ubiegania się o koncesje węglowodorowe (np. wydobycie - ropy, gazu, gazu z łupków) w formie "open door". Pozwala ona na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Jędrysek wyjaśniał, że zastosowano mechanizm bliźniaczy, jak wobec rud metali: inwestorzy będą proponowali obszar, który ich interesuje i na ten obszar następnie ogłaszany ma być przetarg. Zdaniem rządu powinno to przyspieszyć inwestycje.

Nowe przepisy mają też dawać przewagę inwestorom, którzy wprowadzać będą do Polski know-how, czy będą współpracowali z krajowymi jednostkami naukowymi.

Nowe prawo ułatwi też możliwość przedłużenia koncesji na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, o ile nie będzie się to wiązało ze zmianą obszaru wydobycia, koncesji. W projekcie wskazano, że w przypadku węgla kamiennego taką koncesję będzie można wydłużyć jednokrotnie, gdy przedłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem. W przypadku węgla brunatnego będzie podobnie, a złoże będzie można eksploatować maksymalnie jeszcze przez 6 lat.

Takie przedłużenie koncesji, w obu przypadkach, nie będzie wymagało obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt noweli ponadto rozszerza katalog złóż kopalin objętych własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa, o gazy szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich. Precyzuje też, iż przepisy dotyczące węglowodorów stosuje się do gazów szlachetnych.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak