Agnieszka Olchin zaznaczyła, że pielęgniarki "nie są w pełni" usatysfakcjonowane wysokością podwyżek, bo np. nie zachęcają one młodych do podejmowania pracy. Mówiła, że młoda pielęgniarka w UDSK dostaje 2,2 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego brutto. Dodała, że do tematu podwyżek w rozmowach z dyrekcją szpitala wrócą w styczniu. "Dlatego, że musimy czymś zachęcić tutaj młode pielęgniarki, żeby do nas przyszły, żeby przyszły do naszego szpitala, a przy takiej stawce, nie ukrywam, że to nie jest zachęcające" - dodała Olchin.źródło: ShutterStock