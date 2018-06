Jak zaznaczono w informacji miasta, uchwała przyjęta na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic zaktualizowała zestaw ulg dla firm inwestujących w Rudzie Śląskiej. Ze zmian skorzystają też ci przedsiębiorcy, którzy zainwestują mniej, oraz podmioty, które wyłożą odpowiednie pieniądze na inwestycje, ale nie zatrudnią wymaganej wcześniej liczby pracowników.

"Wydłużamy do tej pory obowiązujące w mieście okresy zwolnienia z podatku od nieruchomości w zależności od zainwestowanych środków i utworzonych nowych miejsc pracy od 1 do 3 lat. Wprowadzamy także maksymalny czas korzystania z takiego przywileju do 10 lat dla tych, którzy zainwestują przynajmniej 20 mln zł i zatrudnią minimum 50 osób" – wskazał cytowany w informacji wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Zgodnie z nowymi zasadami na dwa lata zwolnieni z podatku będą przedsiębiorcy, którzy zainwestują co najmniej 200 tys. zł i w ciągu trzech lat utworzą co najmniej dwa związane z tą inwestycją miejsca pracy. Cztery lata zwolnienia przysługują przy inwestycji od 500 tys. zł i ośmiu miejscach pracy, sześć lat: od 2 mln zł i 15 miejsc, a osiem lat: od 10 mln zł i 30 miejsc pracy.

Nowym rozwiązaniem w Rudzie Śląskiej jest okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości także tych firm, które ulokują tutaj swój biznes i przeznaczą na ten cel odpowiednie kwoty, ale nie stworzą kolejnych miejsc pracy. Okresy zwolnień dla takich firm to rok dla inwestycji wynoszącej co najmniej 200 tys. zł, dwa lata dla 500 tys. zł, trzy lata dla 2 mln zł, cztery lata dla 10 mln zł oraz pięć lat dla firm gotowych zainwestować 20 mln zł i więcej.

W Rudzie Śląskiej są też inne udogodnienia dla przedsiębiorców, wśród nich ulga w podatku od nieruchomości od budynku w zależności od utworzonej liczby miejsc pracy. Stawka od budynku, w którym stworzonych zostanie od 1 do 5 etatów wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów – 12 zł, natomiast w razie utworzenia więcej niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł.

Jesienią ub. roku rudzcy radni przyjęli już uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy w ciągu dwóch lat przeprowadzą remont całej elewacji. Zwolnienie to obowiązuje przez 10 lat. Wcześniej obowiązywała uchwała gwarantująca takie zwolnienie w przypadku remontu elewacji frontowej. Miasto chciało zachować tę ulgę, ale jednocześnie zmobilizować właścicieli do remontów całych elewacji.

Ze zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości ze względu na remont elewacji korzystają teraz w mieście 23 podmioty.

W rudzkim magistracie od 2015 r. działa zespół ds. obsługi inwestora, w skład którego wchodzą pracownicy kilku wydziałów. Ich zadaniem jest kompleksowa obsługa potencjalnych i już działających inwestorów. Zapewniają wszystkie informacje w jednym miejscu i pomoc przy załatwianiu spraw w różnych wydziałach.

"Skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej, a ulgi w podatkach to tylko jedno z narzędzi. Wiemy z doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na wiele innych aspektów – czy na miejscu znajdą wykwalifikowaną kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie" - stwierdziła cytowana we wtorkowej informacji prezydent Dziedzic.(PAP)

autor: Mateusz Babak