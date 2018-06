Lista Tuska do Parlamentu Europejskiego

– To świadczy o bardzo głębokich podziałach w opozycji. Jest to ewidentnie przejaw rywalizacji Donalda Tuska z Grzegorzem Schetyną o to, kto ma być tym pierwszym w opozycji – powiedział Ryszard Czarnecki, komentując informacje o powstaniu listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego, której twórcą ma być Donald Tusk.