Unijny eksport stali i aluminium do USA nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu tego kraju, amerykańskie cła są tylko pretekstem do podjęcia działań protekcjonistycznych - podkreśliła Malmstroem. Jej zdaniem działania te nie tylko szkodzą europejskiemu przemysłowi metalowemu, ale też mogą wywołać zakłócenia na rynku światowym.

"Protekcjonizm nie stanowi rozwiązania. Spowoduje on utratę miejsc pracy zarówno w Unii Europejskiej, jak i Stanach zjednoczonych" - podkreśliła.

Komisarz zaznaczyła, że UE włożyła wiele wysiłku w to, by uniknąć zaistniałej sytuacji i doprowadzić do - jak się wyraziła - "pozytywnego przebiegu rozmów", jaki ma zazwyczaj miejsce "między przyjaciółmi i sojusznikami".

Przypomniała też postanowienia majowego szczytu przywódców państw UE w Sofii, na którym strona unijna przedstawiła zestaw dobrowolnych działań regulacyjnych w dziedzinach, w których "obie strony mogłyby odnieść korzyści" - takich jak pogłębienie współpracy energetycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o skroplony gaz ziemny (LNG), poprawa dostępu do rynku produktów przemysłowych, zwłaszcza samochodów i części samochodowych, a także liberalizacja zamówień rządowych czy wreszcie wzmocnienie mandatu Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Podczas tych rozmów UE argumentowała, że niekorzystna sytuacja na rynkach stali i aluminium nie jest spowodowana jej działaniami, lecz raczej praktykami dumpingowymi i nadwyżkami produkcyjnymi ze strony Chin, odbijającymi się także na przedsiębiorstwach w UE.

"USA nie wykazały chęci do negocjacji, starały się wymusić na nas ustępstwa (...) polegające na zmniejszeniu naszego eksportu według zasady kwotowej. Unia Europejska nie negocjuje w ten sposób" - podkreśliła Malmstroem.

Unijna komisarz poinformowała, że związku z decyzją Waszyngtonu o nałożeniu od piątku 25-procentowego cła na stal i 10-procentowego cła na aluminium z UE (a także z Kanady i Meksyku) w najbliższych dniach zwróci do WTO z prośbą o konsultacje i rozpocznie przygotowania do podjęcia tzw. środków równoważących, czyli do wprowadzenia ceł na niektóre produkty amerykańskie. O możliwości podjęcia takich kroków UE powiadomiła WTO 18 maja. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania mogą zostać uruchomione 20 czerwca.

"WTO nie jest idealna, ale stworzyliśmy ją wraz z amerykańskimi partnerami i od wszystkich oczekujemy, że będą postępować według ustalonych reguł" - dodała.

Oprócz postępowania wobec USA Unia Europejska zdecydowała w piątek o podjęciu kroków prawnych w WTO wobec Chin za naruszanie unijnej własności intelektualnej.

"Innowacje technologiczne są fundamentem naszej gospodarki" - wyjaśniła Malmstroem, podkreślając, że UE jest gotowa działać zdecydowanie w każdym przypadku, gdy naruszane są prawa do tych innowacji.

Odwołując się do obu postępowań, komisarz zaznaczyła, że jeśli poszczególni uczestnicy globalnego porządku nie będą postępować zgodnie z zasadami, "cały system może się rozpaść".

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)