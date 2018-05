"Mężczyzna został przesłuchany dzisiaj przez prokuratora. Podejrzany składa rozbieżne zeznania. W nieco innych sposób wyjaśniał swój udział w zdarzeniu wcześniej policji. Podczas przesłuchania przez prokuratora przyznał się częściowo do winy. Więcej szczegółów nie mogę ujawnić z uwagi na dobro śledztwa" - powiedział dziennikarzom szef Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu Robert Szelągowski.

Wcześniej policja informowała, że po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się do winy.

Prokurator potwierdził wcześniejsze nieoficjalne ustalenia PAP, że rozważaną na tym etapie śledztwa przyczyną pożaru miało być wrzucenie niedopałka papierosa do przenośnej toalety. Od niego miał się zapalić toi-toi.

Potwierdziły się także ustalenie PAP odnośnie do tego, że mężczyzna mieszka w sąsiedztwie kamienicy (najprawdopodobniej w przylegającym do niej pomieszczeniu) i brał udział w gaszeniu pożaru toi-toia. "Jest takie ustalenie, że podejrzany jest osobą, która gasiła przenośną toaletę" - wskazał Szelągowski.

"W tej sprawie będą przeprowadzane inne dowody. Mam na myśli w szczególności przesłuchania świadków, których w sprawie ujawniono. Był powołany biegły z dziedziny pożarnictwa, ale nie ma jeszcze jego pisemnej opinii. Wstępna opinia ustna wygłoszona na miejscu zdarzenia wskazywała, że do zdarzenia bez wątpienia przyczynił się czynnik ludzki, a nie mamy do czynienia z sytuacją, do której mogłoby dojść bez działania osoby trzeciej" - podkreślił szef inowrocławskich śledczych.

Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia. Został objęty dozorem policji.

Prokurator wskazał ponadto, że dotychczasowe ustalenia nie potwierdzają, aby pożar miał cokolwiek wspólnego z zamieszkiwaniem w kamienicy posła PO z rodziną.

"Na obecnym etapie żaden ze zgromadzonych w sprawie dowodów nie potwierdza tego, aby samo zdarzenie i działanie tego mężczyzny miało jakikolwiek związek z faktem, że jednym z mieszkańców kamienicy jest poseł Brejza" - dodał Szelągowski.

Pytany, czy niedopałek papierosa może spowodować zapalenie się toi-toia prokurator powiedział, że ma to właśnie wyjaśnić śledztwo, które pozwoli zweryfikować przyjęte ustalenie.

"Nie ma jeszcze pisemnej opinii biegłego, więc nie możemy odpowiedzieć ostatecznie na pytanie, czy jest tak, że zapalenie się przenośnej toalety spowodowało wrzucenie do niej niedopałka papierosa" - dodał prokurator rejonowy.

Poseł Brejza zawiadomił w niedzielę policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Zgłoszenie parlamentarzysty miało związek z pożarem przy jego kamienicy w nocy z piątku na sobotę.

Poseł Brejza w rozmowie z PAP w poniedziałek powiedział, że jest przekonany o celowym działaniu jakiejś osoby. "Nie można mówić, że materiały z włókna szklanego same się zapalają. Naprawdę trzeba dużo złej woli i dużo energii włożyć, żeby wywołać taki ogień, który obejmie instalację gazową. Ta instalacja została opalona w wysokiej temperaturze" - powiedział Brejza PAP w poniedziałek po południu.

Jak dodał, o pożarze on i jego bliscy dowiedzieli się po fakcie. "Sąsiedzi wszystko ugasili. Rano wzywana była policja i trwało wstępne zabezpieczenia materiału. Sąsiedzi uratowali nam życie. To pewne. Jestem im bardzo wdzięczny" - powiedział Brejza.

"Jestem bardzo ciekaw wszystkich ustaleń śledczych. Na tym etapie nie chciałbym się jeszcze wypowiadać co do szczegółów śledztwa. Nie ukrywam, że trwa na mnie nagonka - zwłaszcza mediów publicznych. Szkalowanie mojej osoby daje asumpt do rozmaitych zachowań. Na tym etapie nie chciałbym tego łączyć. Od samego początku byłem bardzo ostrożny w swoich wypowiedziach odnośnie przyczyn pożaru i motywów. Bardzo liczę, że był to czyn chuligański. Żadnej opcji jednak nie wykluczam" - dodał we wtorek poseł PO.

Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu nie otrzymała zgłoszenia o pożarze przy kamienicy, w której mieszka poseł Brejza. "Dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu z mediów. Państwowa Straż Pożarna w Inowrocławiu nie ma żadnego zgłoszenia o tym pożarze. Nie prowadziliśmy działań w takim zakresie. Nie braliśmy udziału w gaszeniu tego ognia" - powiedział PAP w niedzielę wieczorem oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu st. kpt. Artur Kiestrzyn.